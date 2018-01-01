Путин заявил, что совершенно не думает об увековечивании себя в истории

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вообще не думает о том, как увековечить себя в истории, назвал это "раздуванием жабр".

"Я не думаю об этом совершенно. Потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует", - сказал В.Путин на встрече с коллективом программы "Время", с которым глава государства встретился по случаю 50-летия программы.