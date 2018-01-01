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Регион 01.01.2018 14:27

Путин заявил, что совершенно не думает об увековечивании себя в истории

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вообще не думает о том, как увековечить себя в истории, назвал это "раздуванием жабр".

"Я не думаю об этом совершенно. Потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует", - сказал В.Путин на встрече с коллективом программы "Время", с которым глава государства встретился по случаю 50-летия программы.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИСТОРИЯ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]