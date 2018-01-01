Иранский народ разберется с участниками беспорядков - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что народ его страны разберется с участниками массовых беспорядков.

"Наш народ разберется с этим меньшинством, которое распевает лозунги, суть которых противоречит устремлениям иранцев и оскорбляет ценности нашей революции", - подчеркнул президент в опубликованном на его сайте заявлении.

Х.Рухани подчеркнул, что акции протеста не должны создавать угроз для страны. "Наш народ самостоятельно отреагирует на действия участников беспорядков и нарушителей закона", - добавил он.

Ранее иранские СМИ объявили о гибели 12 человек во время начавшихся на прошлой неделе акций протеста. Также сообщалось об отбитых силами безопасности попытках вооруженных демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные объекты.

Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.