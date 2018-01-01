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Регион 01.01.2018 15:41

Иранский народ разберется с участниками беспорядков - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что народ его страны разберется с участниками массовых беспорядков.

"Наш народ разберется с этим меньшинством, которое распевает лозунги, суть которых противоречит устремлениям иранцев и оскорбляет ценности нашей революции", - подчеркнул президент в опубликованном на его сайте заявлении.

Х.Рухани подчеркнул, что акции протеста не должны создавать угроз для страны. "Наш народ самостоятельно отреагирует на действия участников беспорядков и нарушителей закона", - добавил он.

Ранее иранские СМИ объявили о гибели 12 человек во время начавшихся на прошлой неделе акций протеста. Также сообщалось об отбитых силами безопасности попытках вооруженных демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные объекты.

Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕМОНСТРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]