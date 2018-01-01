Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0307 RUR   0.0295 GBR   2.2881 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Янв 5 Янв 10°

Дальнее зарубежье 01.01.2018 17:09

Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам

Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник власти Пакистана в том, что они укрывают на своей территории террористов, при этом получая американскую финансовую помощь.

"США совершили ошибку, передав Пакистану помощь на более чем $33 млрд за последние 15 лет. А в обмен на это они нам не дали ничего, кроме обмана и уловок. Они считали наших лидеров глупцами", - написал он в "Твиттере".

"Они мало нам помогают и предоставляют надежное убежище тем террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане. Больше такого быть не должно", - добавил Д.Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПАКИСТАН


Похожие новости


Трамп призывает к переменам в Иране Трамп уверен, что недолюбливающие его американские СМИ в итоге помогут ему добиться переизбрания Трамп воспользовался холодами в США, чтобы раскритиковать международные усилия по борьбе с изменениями климата Трамп надеется, что демократы помогут разработать новый план здравоохранения Трамп отметил Рождество и заявил, что пора возвращаться к работе, чтобы сделать Америку снова великой Трамп рассказал о своей борьбе против нападок на "Счастливое рождество"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]