Трамп призывает к переменам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.
"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку (по атому - ИФ), заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека", - написал он в "Твиттере".
"Настало время для перемен!" - считает Д.Трамп.
В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста, в ходе которых погибли уже 12 человек.
Д.Трамп неоднократно критиковал соглашение, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников, в рамках которого иранская сторона вводит существенные ограничения в свою ядерную программу в обмен на отмену многих международных санкций.
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