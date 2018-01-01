Трамп призывает к переменам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку (по атому - ИФ), заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека", - написал он в "Твиттере".

"Настало время для перемен!" - считает Д.Трамп.

В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста, в ходе которых погибли уже 12 человек.

Д.Трамп неоднократно критиковал соглашение, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников, в рамках которого иранская сторона вводит существенные ограничения в свою ядерную программу в обмен на отмену многих международных санкций.