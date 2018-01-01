Болгария вступает в права председателя Совета ЕС

Национальный девиз "В единстве сила" Болгария, чье председательство в Совете ЕС начинается 1 января, объявила девизом и своей шестимесячной председательской программы.

"Главная ценность европейского проекта заключалась в том, чтобы стереть разделительные линии с целью объединения раздробленного континента вокруг вековых устремлений населяющих его народов к миру, свободе, демократии, процветанию и справедливости", - говорится в утвержденной Советом министров Болгарии и опубликованной в декабре минувшего года программе.

"Саммиты ЕС в Братиславе и Риме ясно показали, что, несмотря на Brexit, европейская мечта все еще жива и что единая Европа является нашей общей судьбой. Европа продолжает оставаться самым притягательным в мире местом для жизни. Один из ее вызовов - миграция является тому ярким свидетельством", - отмечают авторы программы.

Болгарская программа объявляет четыре главных приоритета и указывает конкретные темы, по которым планирует работать во главе Совета ЕС в период своего первого в истории председательства с января по июнь 2018 года.

В качестве приоритетов София называет: будущее Европы и молодежь - экономический рост и социальная сплоченность, европейская перспектива и взаимосвязанность Западных Балкан, безопасность и стабильность в сильной и единой Европе, цифровая экономика и передовые навыки.

По первому приоритету в качестве главных тем председатель ЕС выделяет подготовку многолетнего финансового плана ЕС после 2020 года, политику сплоченности после 2020 года, будущее совместной сельскохозяйственной политики, валютно-экономический союз, устойчивую и ориентированную на будущее окружающую среду, культуру как стратегический ресурс для лучшего будущего Европейского союза, а также молодежь как основу дебатов о будущем ЕС.

Усилия болгарского председательства в рамках второго приоритета будут направлены на формирование реальной европейской перспективы для всех стран Западных Балкан, углубление регионального сотрудничества и развитие добрососедских отношений.

Третий приоритет предусматривает прогресс в улучшении безопасности граждан ЕС, усиление контроля над границами и более эффективное управление миграционными процессами. Председатель Совета ЕС называет своими главными темами на этом направлении миграцию, эффективное правосудие, энергетическую безопасность, усиление роли ЕС как мощного мирового партнера на международной арене, интегрированный и долгосрочный подход для Дунайско-Черноморского региона.

Что касается четвертого приоритета, Болгария намерена сделать упор на соревновательности, едином цифровом рынке, содействии социальным предпринимательству и инновациям, месту труда в будущей цифровой и более справедливой Европе.

"Болгарское председательство будет председательством, приближенным к гражданам, и посредником, который добивается сбалансированности и консенсуса по важным для европейских граждан темам. Финальной целью является утверждение сильной, единой и цифровой Европы", - объясняют в Софии.