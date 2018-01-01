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Регион 01.01.2018 17:29

Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились провести встречу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", - заявил Д.Песков.

Он добавил, что "в ходе разговора Путин поздравил Нетаньяху с наступившим новым годом". "Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго", - сказал Д.Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]