Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились провести встречу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", - заявил Д.Песков.

Он добавил, что "в ходе разговора Путин поздравил Нетаньяху с наступившим новым годом". "Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго", - сказал Д.Песков.