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Регион 01.01.2018 18:00

Анонимные звонки о "минировании" перед Новым годом поступили в адрес 30 российских аэропортов

Анонимы в преддверии Нового года сообщили о "минировании" трех десятков аэропортов по всей России, ни один из сигналов не подтвердился, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Только за одни сутки 31 декабря поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и петербургский "Пулково", - сказал источник.

Звонки с угрозами начали поступать рано утром. "Одним из первых сигнал получил аэропорт Анадыря, волна анонимных предупреждений двигалась с востока на запад страны и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа", - сказал он.

Меры безопасности в аэропортах были усилены, некоторые и вовсе пришлось эвакуировать, однако ни один из сигналов не подтвердился.

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТЫ, ЗВОНКИ, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]