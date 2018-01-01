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Регион 01.01.2018 18:45

В Москве выразили надежду, что ситуация с беспорядками в Иране не будет развиваться путем насилия

В Москве рассчитывают, что ситуация в Иране, где произошли беспорядки, не будет развиваться по сценарию насилия, и заявляют о недопустимости внешнего вмешательства в обстановку.

"Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития. Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку", - прокомментировали в МИД РФ протесты в Иране.

В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста, в ходе которых погибли уже 12 человек. Кроме того, иранские официальные СМИ сообщают, что силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. При этом, по информации СМИ, эти демонстранты были вооружены.

Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.

Со своей стороны президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что народ его страны разберется с участниками массовых беспорядков. "Наш народ разберется с этим меньшинством, которое распевает лозунги, суть которых противоречит устремлениям иранцев и оскорбляет ценности нашей революции", - подчеркнул президент в опубликованном на его сайте заявлении.

Агентство ИРНА приводит в понедельник слова главы комитета парламента Ирана по внешней политики и национальной безопасности Алаеддина Боружерди, предположившего, что акции протесты отчасти спровоцированы находящимися за рубежом врагами Исламской революции.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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