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Дальнее зарубежье 01.01.2018 19:30

В Германии два человека погибли из-за взрыва петард в новогоднюю ночь

Власти Германии получили данные о гибели двух человек в новогоднюю ночь в результате взрывов петард, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Оба случая произошли близ Берлина. Один из погибших - 35-летний мужчина, а второй - 19-летний молодой человек, расставшийся с жизнью в результаты взрыва самодельной петарды.

Сообщается о десятках пострадавших из-за петард. Так, в одной из берлинских больниц ночью врачи оказывали помощь 21 человеку.

Также сообщается о задержании в разных частях страны нескольких молодых людей, бросавших петарды в сотрудников полиции.

Власти ФРГ приняли масштабные меры, нацеленные на пресечение случаев сексуальных домогательств во время массовых новогодних мероприятий. В 2016 году множество подобных случаев было зафиксировано в Кельне, где к женщинам приставали, в основном, мигранты.

На этот раз в целом ситуацию удалось удержать под контролем. Стражи порядка зафиксировали семь попыток сексуального домогательства в Кельне. В Берлине таких случаев насчитывалось 13, причем семь подозреваемых были задержаны.

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Тэги: ФРГ, ПЕТАРДЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]