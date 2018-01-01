В Германии два человека погибли из-за взрыва петард в новогоднюю ночь

Власти Германии получили данные о гибели двух человек в новогоднюю ночь в результате взрывов петард, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Оба случая произошли близ Берлина. Один из погибших - 35-летний мужчина, а второй - 19-летний молодой человек, расставшийся с жизнью в результаты взрыва самодельной петарды.
Сообщается о десятках пострадавших из-за петард. Так, в одной из берлинских больниц ночью врачи оказывали помощь 21 человеку.
Также сообщается о задержании в разных частях страны нескольких молодых людей, бросавших петарды в сотрудников полиции.
Власти ФРГ приняли масштабные меры, нацеленные на пресечение случаев сексуальных домогательств во время массовых новогодних мероприятий. В 2016 году множество подобных случаев было зафиксировано в Кельне, где к женщинам приставали, в основном, мигранты.
На этот раз в целом ситуацию удалось удержать под контролем. Стражи порядка зафиксировали семь попыток сексуального домогательства в Кельне. В Берлине таких случаев насчитывалось 13, причем семь подозреваемых были задержаны.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 135 раз - Минобороны Азербайджана
2018 год будет успешным для Азербайджана – президент Алиев
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 140 раз - Минобороны Азербайджана
ВТБ с 1 января присоединяет к себе ВТБ 24
Азербайджан за счет активных реформ преодолел сложности, возникшие из-за падения цен на нефть – Алиев
Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме, Brent торгуется у $66,4 за баррель
Французы любят Рождество больше, чем Новый год - данные опроса
В Баку экстрадирован международный киберпреступник, похитивший 3 млн манатов из азербайджанских банков
МВД и НАДА будут сотрудничать в сфере борьбы c незаконным оборотом допинговых средств в Азербайджане
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»