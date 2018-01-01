Президент Сирии сменил главу Минобороны

Новым министром обороны Сирии назначен генерал Али Абдалла Аюб, сообщило в понедельник сирийское государственное агентство "Сана".

До последнего времени генерал возглавлял сирийский Генштаб. Отмечается, что новый министр обороны Сирии назначен первым в этом году указом президента Башара Асада.

"Президент САР Башар Асад издал указ №1 от 2018 года о назначении министром обороны генерала Али Абдаллы Аюба, министром промышленности Мухаммада Мазина Али Юсефа и министром информации Имада Абдаллы Сара", - говорится в сообщении.