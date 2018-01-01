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Дальнее зарубежье 01.01.2018 20:02

Президент Сирии сменил главу Минобороны

Новым министром обороны Сирии назначен генерал Али Абдалла Аюб, сообщило в понедельник сирийское государственное агентство "Сана".

До последнего времени генерал возглавлял сирийский Генштаб. Отмечается, что новый министр обороны Сирии назначен первым в этом году указом президента Башара Асада.

"Президент САР Башар Асад издал указ №1 от 2018 года о назначении министром обороны генерала Али Абдаллы Аюба, министром промышленности Мухаммада Мазина Али Юсефа и министром информации Имада Абдаллы Сара", - говорится в сообщении.

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Тэги: СИРИЯ, МИНОБОРОНЫ, МИНИСТР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]