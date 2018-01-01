ВТБ с 1 января присоединяет к себе ВТБ 24

Банк ВТБ с 1 января 2018 года переводит розничный бизнес под свой бренд за счет присоединения к себе ВТБ 24, продолжит работать как универсальный банк.
Интеграция банковского бизнеса и построение единого универсального банка предусмотрены стратегией развития группы на 2017-2019 годы. Объединение банков позволит ВТБ сократить в 2019 году административно-хозяйственные расходы на 15 млрд рублей.
Объединенная розничная сеть группы ВТБ составит 1300 точек. Продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках, будут доступны клиентам на прежних условиях. Переоформлять действующие договоры не потребуется.
ВТБ 24 был создан на базе Гута-банка, который в 2004 году стал испытывать финансовые затруднения и был приобретен группой ВТБ. Председателем правления ВТБ 24 с июля 2005 года являлся Михаил Задорнов, с Нового года он покидает группу ВТБ, чтобы возглавить санируемый банк "Открытие". Вместе с ним в "Открытие" перейдет часть топ-менеджеров ВТБ 24. Куратором розницы ВТБ назначен Анатолий Печатников, который с июля 2017 года работает зампредом правления ВТБ.
В рамках объединения ВТБ провел ребрендинг: в фирменном знаке банка заметно обновилось "крыло", присутствовавшее в логотипе ВТБ с самого момента основания в 1990 году. Стала проще его форма - теперь это три горизонтальных полосы, изменился и цвет "крыла", которое из синего стало голубым.
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