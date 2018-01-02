Добыча нефти в РФ за 2017 год на 0,1% ниже показателя 2016 года - ЦДУ

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ за 2017 год снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 546,800 млн тонн (10,981 млн баррелей в сутки). Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

При этом следует учитывать, что в феврале 2017 года было на 1 день меньше, чем в феврале 2016 г.

В декабре 2017 г. в России добыто 46,322 млн тонн нефти, что на 2,3% ниже показателя декабря 2016 г. Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 10,953 млн баррелей.

По сравнению с октябрем 2016 года (47,494 млн тонн, 11,230 млн б/с) добыча нефти декабря 2017г снизилась на 2,5%. Именно октябрь 2016 г. был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

НК "Роснефть" за год добыла 188,652 млн тонн нефти (в декабре - 16,134 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 81,726 млн тонн (6,924 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 60,545 млн тонн (5,135 млн тонн), "Газпром нефть" - 39,498 млн тонн (3,229 млн тонн), "Татнефть" - 28,939 млн тонн (2,446 млн тонн), "Башнефть" - 20,610 млн тонн (1,628 млн тонн), "Славнефть" - 14,304 млн тонн (1,135 млн тонн), "РуссНефть" - 7,015 млн тонн (в декабре - 607,6 тыс. тонн).

Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября 2016г купила 50,0755% акций "Башнефти", однако "ЦДУ ТЭК" в статистике по-прежнему учитывает добычу "Башнефти" отдельно.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями за 2017 г. было добыто 79,290 млн тонн сырья (в декабре - 6,882 млн тонн). "ЦДУ ТЭК" не приводит отдельно данные по "Газпрому", они включены в строку "Прочие недропользователи" расчетно.

Операторы СРП за год добыли 16,515 млн тонн углеводородного сырья (в декабре - 1,395 млн тонн).