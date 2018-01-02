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Бизнес и законодательство 02.01.2018 10:21

Азербайджан планирует направить экспортную миссию в Таджикистан

Азербайджан намерен организовать экспортную миссию в Таджикистан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев обсудил вопросы экономического сотрудничества с таджикским послом в Баку Рустамом Солиевым», - отметили в ведомстве.

Собеседники отметили сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, транспорта, транзита, туризма, образования и в др. сферах.

«Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах транзита и АПК, организации экспорта азербайджанской аграрной продукции, организацию экспортной миссии в Таджикистан, участия азербайджанских компаний в проектах в Таджикистане», - отметили в министерства.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]