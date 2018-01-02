Азербайджан планирует направить экспортную миссию в Таджикистан

Азербайджан намерен организовать экспортную миссию в Таджикистан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев обсудил вопросы экономического сотрудничества с таджикским послом в Баку Рустамом Солиевым», - отметили в ведомстве.
Собеседники отметили сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, транспорта, транзита, туризма, образования и в др. сферах.
«Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах транзита и АПК, организации экспорта азербайджанской аграрной продукции, организацию экспортной миссии в Таджикистан, участия азербайджанских компаний в проектах в Таджикистане», - отметили в министерства.
А.Азизов
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