Азербайджан планирует направить экспортную миссию в Таджикистан

Азербайджан намерен организовать экспортную миссию в Таджикистан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев обсудил вопросы экономического сотрудничества с таджикским послом в Баку Рустамом Солиевым», - отметили в ведомстве.

Собеседники отметили сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, транспорта, транзита, туризма, образования и в др. сферах.

«Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах транзита и АПК, организации экспорта азербайджанской аграрной продукции, организацию экспортной миссии в Таджикистан, участия азербайджанских компаний в проектах в Таджикистане», - отметили в министерства.

А.Азизов