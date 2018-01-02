Еще девять человек стали жертвами беспорядков в Иране - ТВ

Не менее девяти человек погибли в ночь на вторник в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан, сообщает государственное телевидение страны.

По его данным, шесть человек были убиты при попытке похищения оружия из полицейского участка в городе Кахдариджан. Еще двое молодых людей погибли в Хомейнишехре. В городе Наджафабад убит служащий революционной гвардии.

Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек, отмечает телевидение.