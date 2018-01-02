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Регион 02.01.2018 11:11

Еще девять человек стали жертвами беспорядков в Иране - ТВ

Не менее девяти человек погибли в ночь на вторник в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан, сообщает государственное телевидение страны.

По его данным, шесть человек были убиты при попытке похищения оружия из полицейского участка в городе Кахдариджан. Еще двое молодых людей погибли в Хомейнишехре. В городе Наджафабад убит служащий революционной гвардии.

Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек, отмечает телевидение.

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Тэги: ИРАН, БЕСПОРЯДКИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]