Еще девять человек стали жертвами беспорядков в Иране - ТВ

Не менее девяти человек погибли в ночь на вторник в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан, сообщает государственное телевидение страны.
По его данным, шесть человек были убиты при попытке похищения оружия из полицейского участка в городе Кахдариджан. Еще двое молодых людей погибли в Хомейнишехре. В городе Наджафабад убит служащий революционной гвардии.
Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек, отмечает телевидение.
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