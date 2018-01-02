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Дальнее зарубежье 02.01.2018 12:15

Грибаускайте в девятый раз стала "Человеком года" в Литве - СМИ

"Человеком года" в Литве жители страны снова назвали президента Далю Грибаускайте, а в мире - президента США Дональда Трампа.

Это показали результаты проведенного компанией Baltijos tyrimai опроса, результаты которого опубликовала газета Lietuvos rytas.

По результатам опроса, при выборах "Человека года" в Литве респонденты назвали 5 фамилий (в прошлом году - 80). Как пишет газета, Д. Грибаускайте становится "Человеком года" девять лет подряд, за этот титул для нее проголосовали 22,2% опрошенных.

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Тэги: ЛИТВА, ПЕРСОНА, ГОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]