"Человеком года" в Литве жители страны снова назвали президента Далю Грибаускайте, а в мире - президента США Дональда Трампа.

Это показали результаты проведенного компанией Baltijos tyrimai опроса, результаты которого опубликовала газета Lietuvos rytas.

По результатам опроса, при выборах "Человека года" в Литве респонденты назвали 5 фамилий (в прошлом году - 80). Как пишет газета, Д. Грибаускайте становится "Человеком года" девять лет подряд, за этот титул для нее проголосовали 22,2% опрошенных.