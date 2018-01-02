Россия готова содействовать началу диалога между США и КНДР, но не будет посредником в классическом понимании этого термина, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
"Мы не стремимся стать посредниками, наш план ("дорожная карта" урегулирования ситуации на Корейском полуострове - ИФ) достаточно четкий, прозрачный и ясный. Если каждая из сторон имеет свои вопросы, требования или условия, то для этого он и написан, чтобы его дополнять", - сказал О.Бурмистров в интервью "Интерфаксу".
"У нас есть своя четкая позиция, с которой мы выступаем. У нас свое лицо есть, мы свою позицию отстаиваем, считаем ее единственно верной и правильной. Мы страна, которая предлагает разумный выход, и наша цель - помочь Вашингтону и Пхеньяну это понять. В этом смысле - да, мы можем быть посредником", - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, выступает ли российская сторона в роли канала связи между двумя сторонами, дипломат сказал, что просто "почтовым ящиком" для передачи корреспонденции Москва не является. "Это - не наш формат, для этого существуют двусторонние форматы между США и КНДР - действующие или нет, но они имеются. Но мы знаем, что если между ними возникнет потребность в доведении какой-то корреспонденции друг до друга, то они это могут сделать и с нашей помощью, и без участия России", - пояснил он.
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