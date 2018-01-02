В Исламабаде возмущены словами Трампа о поддержке террористов Пакистаном

Посол Соединенных Штатов в Исламабаде Дэвид Хейл вызван в МИД Пакистана для объяснений в связи с недавним твитом президента США Дональда Трампа, в котором он назвал эту страну "безопасным прибежищем для террористов", сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"США по глупости выделили за последние 15 лет Пакистану более $33 млрд в качестве помощи, а они нам не дали ничего кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют безопасное прибежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, помощи (от них) немного. Хватит!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере" в минувший понедельник.

Ожидается, что реакция Исламабада на эти высказывания президента США будет обсуждаться позже во вторник на встрече пакистанского премьер-министра Шахида Аббаси с членами правительства, а также с представителями Комитета национальной безопасности.

Ответ Д.Трампу готовит и МИД Пакистана. "Мы скоро ответим на твит Трампа. Мы дадим миру возможность узнать правду и отличить факты от вымысла", - заявил глава пакистанского внешнеполитического ведомства Хаваджа Асиф.