В Тегеране в связи с беспорядками задержаны уже 450 человек

Не менее 450 человек задержаны с субботы в Тегеране в связи с беспорядками, сообщил во вторник иранскому агентству ИРНА представитель городских властей Али-Асгар Насербахт.

По его словам, "200 человек задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и около 100 - в понедельник".

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что в ночь на вторник не менее девяти человек погибли в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан.