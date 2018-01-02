Президент Эстонии чувствует себя виноватой в том, что в новогоднюю ночь в телеэфире не прозвучал гимн республики

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) принесла извинения за не прозвучавший в новогоднюю ночь гимн государства.

"Мне жаль и я приношу извинения, что в новогодней телевизионной программе ETV (ЭТВ, Эстонское телевидение - ИФ) не прозвучал гимн. Для меня отсутствие гимна на концертной площадке стало неприятной неожиданностью, но я даже в первые часы нового года верила, что в телеэфире он все же прозвучал", - говорится в распространенном во вторник обращении президента.

"Никто не спрашивает мнение президента при составлении телепрограммы. Никто и не должен это делать. Впрочем, мою канцелярию проинформировали, поэтому я также чувствую себя виноватой и приношу свои извинения", - подчеркнула К.Кальюлайд.

Глава государства напомнила, что в Эстонии действует свобода слова. "Даже в канцелярии президента советники не выражают мою позицию, если только они это не указывают", - отметила она.

Как сообщалось, в Эстонии при встрече Нового года впервые в новейшей истории не был исполнен государственный гимн, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

После приветственной новогодней речи К.Кальюлайд вместо гимна была исполнена песня Карла-Аугуста Херманна (Karl-August Hermann), Ало Маттиизена (Alo Mattiisen) и Юри Леесмена (Juri Leesmen) "Eestlane olen ja eestlaseks jaan" ("Я эстонец и эстонцем останусь").

Против подобного начала 2018 года, который в Эстонии объявлен юбилейным в связи с отмечаемой 24 февраля 100-летием государственной независимости, высказали недовольство ряд общественных и культурных деятелей, которые сочли это "плохим предзнаменованием".

Главный продюсер новогодней программы Эстонского телевидения Кармель Килланди (Karmel Killandi) публично принесла в понедельник в вечерней новостной телепередаче извинения. Она сказала, что это решение принималось нелегко, и указала, что в его принятии принимали участие представители оргкомитета празднования 100-летия республики, канцелярии президента, таллинских городских властей.

"Настоящая и единственная причина заключалась в том, что впервые вообще в истории нашего государства президент была прямо на площади Свободы и среди народа. Народа было очень много, был большой фейерверк. Иными словами, настроение было таким, что мы опасались, что гимн не прозвучит достаточно хорошо. Поэтому было избрано другое произведение", - сказала К.Килланди.