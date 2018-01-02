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Происшествия 02.01.2018 13:11

В Баку в одной из квартир произошел взрыв в результате утечки газа, 3 человека госпитализированы - МВД

В Баку в одной из квартир произошел взрыв газа, пострадали 3 человека, сообщает МВД Азербайджана.

"1 января 2018 года в квартире Кенуль Джафаровой, проживающей в пос. Сабунчи Сабунчинского района Баку, произошел взрыв в результате утечки газа. В результате пострадали хозяйка квартиры, ее дочка и племянница, все они доставлены в больницу с ожогами", - отмечается в сообщении МВД.

А.Азизов

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Тэги: ГАЗ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]