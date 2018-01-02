В Баку в одной из квартир произошел взрыв в результате утечки газа, 3 человека госпитализированы - МВД

В Баку в одной из квартир произошел взрыв газа, пострадали 3 человека, сообщает МВД Азербайджана.

"1 января 2018 года в квартире Кенуль Джафаровой, проживающей в пос. Сабунчи Сабунчинского района Баку, произошел взрыв в результате утечки газа. В результате пострадали хозяйка квартиры, ее дочка и племянница, все они доставлены в больницу с ожогами", - отмечается в сообщении МВД.

А.Азизов