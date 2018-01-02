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Дальнее зарубежье 02.01.2018 15:13

Не достигшим 20-летнего возраста в Литве теперь не продадут спиртного

С нового года в Литве введены новые ужесточения на рынке алкоголя.

Так, с 1 января с небольшими исключениями запрещена любая реклама спиртного.

Кроме того, приобрести алкоголь в Литве теперь можно только с 20 лет. Если у продавца возникли сомнения по поводу возраста покупателя, он потребует показать удостоверяющий личность документ.

В местах торговли алкоголем, за исключением учреждений общественного питания, сокращено время торговли алкоголем: в рабочие дни и по субботам его можно приобрести с 10 до 20 часов, по воскресеньям - с 10 до 15 часов.

Не осталось места для алкоголя и на спортивных аренах и залах, где будут проходить спортивные соревнования. Учреждениям общественного питания: кафе, пиццериям и барам летом будет разрешена открытая торговля алкоголем в радиусе до 40 метров от помещения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИТВА, АЛКОГОЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]