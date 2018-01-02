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Дальнее зарубежье 02.01.2018 14:32

Индия приобретет у России высокоточные авиабомбы на $200 млн - TV

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман во вторник одобрила закупку у российской компании "Рособоронэкспорт" 240 авиационных бомб, внесенных в категорию высокоточного оружия, сообщает индийское телевидение.

Стоимость сделки - около 200 млн долларов США.

Эта закупка призвана устранить нехватку высокоточного оружия в арсенале ВВС Индии, отмечает телевидение.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]