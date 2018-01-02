Индия приобретет у России высокоточные авиабомбы на $200 млн - TV

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман во вторник одобрила закупку у российской компании "Рособоронэкспорт" 240 авиационных бомб, внесенных в категорию высокоточного оружия, сообщает индийское телевидение.

Стоимость сделки - около 200 млн долларов США.

Эта закупка призвана устранить нехватку высокоточного оружия в арсенале ВВС Индии, отмечает телевидение.