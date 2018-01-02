МИД Турции обеспокоен ситуацией в Иране, где продолжаются беспорядки

Анкара обеспокоена продолжающимися беспорядками в Иране, говорится в заявлении, распространенном во вторник турецким внешнеполитическим ведомством.
"В Турции встревожены новостями о протестах в Иране, в результате которых есть пострадавшие и нанесен ущерб общественным учреждениям", - говорится в документе.
"Необходимо, чтобы для предотвращения эскалации возобладал здравый смысл", - отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что жертвами беспорядков в ряде городов Ирана за шесть дней стали не менее 20 человек.
Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 150 раз - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 135 раз - Минобороны Азербайджана
Грузия в 2018г намерена увеличить импорт газа из Азербайджана на 12%
В Азербайджане вступили в силу новые требования по деятельности пунктов обмена валюты
Транзит нефти из Азербайджана через РФ в 2017г составил около 1,6 млн тонн
В Таджикистане повар приправил плов нитратом натрия, есть жертвы
МЧС Азербайджана отмечает ухудшение погодных условий для поиска экстремалов, пропавших в горах - штаб поисковых работ
В Баку в одной из квартир произошел взрыв в результате утечки газа, 3 человека госпитализированы - МВД
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»