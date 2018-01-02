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Регион 02.01.2018 13:46

МИД Турции обеспокоен ситуацией в Иране, где продолжаются беспорядки

Анкара обеспокоена продолжающимися беспорядками в Иране, говорится в заявлении, распространенном во вторник турецким внешнеполитическим ведомством.

"В Турции встревожены новостями о протестах в Иране, в результате которых есть пострадавшие и нанесен ущерб общественным учреждениям", - говорится в документе.

"Необходимо, чтобы для предотвращения эскалации возобладал здравый смысл", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что жертвами беспорядков в ряде городов Ирана за шесть дней стали не менее 20 человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ИРАН, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]