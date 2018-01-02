МИД Турции обеспокоен ситуацией в Иране, где продолжаются беспорядки

Анкара обеспокоена продолжающимися беспорядками в Иране, говорится в заявлении, распространенном во вторник турецким внешнеполитическим ведомством.

"В Турции встревожены новостями о протестах в Иране, в результате которых есть пострадавшие и нанесен ущерб общественным учреждениям", - говорится в документе.

"Необходимо, чтобы для предотвращения эскалации возобладал здравый смысл", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что жертвами беспорядков в ряде городов Ирана за шесть дней стали не менее 20 человек.