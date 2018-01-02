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Дальнее зарубежье 02.01.2018 16:21

Иностранный турпоток в Тунис вырос на четверть в 2017 году

Около 6,7 млн туристов посетило Тунис с 1 января по 20 декабря 2017 года, что на 23% больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщает U.S.News.

Число европейских путешественников за этот период выросло на 19,5% до 1,7 млн, французских - на 45,5%, немецких - на 40,8%. Количество гостей из Алжира увеличилось на 40,5% до 2,3 млн человек.

Доходы от туризма выросли на 16,3% до 2,7 млрд динаров ($1,1 млрд) и составили около 8% ВВП страны. Рекордный уровень доходов в 3,5 млрд динаров зафиксирован в 2010 году, когда в Тунисе побывало почти 7 млн туристов.

Отрасль обеспечивает тысячи рабочих мест и является ключевым источником иностранной валюты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУНИС, ТУРИЗМ, ИТОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]