Иностранный турпоток в Тунис вырос на четверть в 2017 году

Около 6,7 млн туристов посетило Тунис с 1 января по 20 декабря 2017 года, что на 23% больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщает U.S.News.

Число европейских путешественников за этот период выросло на 19,5% до 1,7 млн, французских - на 45,5%, немецких - на 40,8%. Количество гостей из Алжира увеличилось на 40,5% до 2,3 млн человек.

Доходы от туризма выросли на 16,3% до 2,7 млрд динаров ($1,1 млрд) и составили около 8% ВВП страны. Рекордный уровень доходов в 3,5 млрд динаров зафиксирован в 2010 году, когда в Тунисе побывало почти 7 млн туристов.

Отрасль обеспечивает тысячи рабочих мест и является ключевым источником иностранной валюты.