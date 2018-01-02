Исламабад и Дели проинформировали друг друга о своих ядерных объектах и установках

Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов и установок, говорится в сообщении, опубликованном во вторник в "Твиттере" пакистанского правительства.

Обмен совершен в соответствии с Соглашением о запрещении нападений на такие объекты, отмечается в сообщении.

Соглашение было подписано Исламабадом и Дели в декабре 1988 года. Регулярные ежегодные обмены данными начались в январе 1992 года.