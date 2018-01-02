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Дальнее зарубежье 02.01.2018 16:53

Исламабад и Дели проинформировали друг друга о своих ядерных объектах и установках

Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов и установок, говорится в сообщении, опубликованном во вторник в "Твиттере" пакистанского правительства.

Обмен совершен в соответствии с Соглашением о запрещении нападений на такие объекты, отмечается в сообщении.

Соглашение было подписано Исламабадом и Дели в декабре 1988 года. Регулярные ежегодные обмены данными начались в январе 1992 года.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]