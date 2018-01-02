ЕС призвал власти Ирана к уважению прав граждан на мирные манифестации

Европейский союз надеется, что право на манифестации будет гарантировано в Иране, заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы связывались с иранскими властями, и мы надеемся, что права на мирную манифестацию и свободу выражения будут гарантированы, как это следует из публичных заявлений президента Рухани", - говорится в ее заявлении в твиттере, распространенном в ночь на вторник.

По словам Рэй, ЕС наблюдал последние дни за манифестациями в Иране. "Мы продолжим следить за развитием событий", - отметила представитель Могерини.

Не менее девяти человек погибли в ночь на вторник в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан, сообщает государственное телевидение страны. По его данным, шесть человек были убиты при попытке похищения оружия из полицейского участка в городе Кахдариджан. Еще двое молодых людей погибли в Хомейнишехре. В городе Наджафабад убит служащий революционной гвардии.

Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек, отмечает телевидение.

Между тем, накануне президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста. Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию. Агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение сообщало, что власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения.