В Египте повешены пять заключенных, четверых из которых приговорили к смерти по обвинению в терроризме

Власти Египта во вторник сообщили о приведении в исполнение смертных приговоров в отношении пятерых заключенных.

Четверых к смерти приговорил трибунал за теракт на стадионе в 2015 году, жертвами которого стали трое кадетов. Пятый казнен по уголовному обвинению, детали которого не разглашаются.

Приговоры приведены в исполнение спустя несколько дней после казни 15 человек, признанных виновными в нападениях на полицейских. Казнь в Египте осуществляется через повешение.