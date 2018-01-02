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Дальнее зарубежье 02.01.2018 17:17

В Египте повешены пять заключенных, четверых из которых приговорили к смерти по обвинению в терроризме

Власти Египта во вторник сообщили о приведении в исполнение смертных приговоров в отношении пятерых заключенных.

Четверых к смерти приговорил трибунал за теракт на стадионе в 2015 году, жертвами которого стали трое кадетов. Пятый казнен по уголовному обвинению, детали которого не разглашаются.

Приговоры приведены в исполнение спустя несколько дней после казни 15 человек, признанных виновными в нападениях на полицейских. Казнь в Египте осуществляется через повешение.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ТЕРРОРИСТЫ, КАЗНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]