Американские дипломаты задолжали Лондону более 300 тыс. фунтов стерлингов за 2017 год

Работающие в Лондоне дипломаты из США в течение 2017 года не оплатили штрафы за неуплату сбора за въезд в центр британской столицы на более чем 300 тыс. фунтов стерлингов, пишет газета "Индепендент".

По ее информации, в МИД Великобритании прошли специальные встречи с представителями дипмиссии, на которых обсуждалась проблема неуплаты этих штрафов.

"Официальные лица из МИД Великобритании оказывают давление на дипмиссии для того, чтобы они оплачивали штрафы и задолженности", - приводит издание слова представителя британского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь в посольстве США в Лондоне считают, что плата за въезд является "налогом, которым дипмиссия в соответствии с международным законодательством не должна облагаться".

Однако руководство транспортной компании Лондона Transport for London предупредило, что если штрафы так и не будут выплачены, то дело будет передано в суд.

Плата за въезд в центр Лондона взимается с февраля 2003 года. Это мера была введена для того, чтобы уменьшить количество пробок в Лондоне и мотивировать местных жителей пользоваться общественным транспортом. Штраф за неуплату составляет до 195 фунтов стерлингов.