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Дальнее зарубежье 02.01.2018 18:45

Американские дипломаты задолжали Лондону более 300 тыс. фунтов стерлингов за 2017 год

Работающие в Лондоне дипломаты из США в течение 2017 года не оплатили штрафы за неуплату сбора за въезд в центр британской столицы на более чем 300 тыс. фунтов стерлингов, пишет газета "Индепендент".

По ее информации, в МИД Великобритании прошли специальные встречи с представителями дипмиссии, на которых обсуждалась проблема неуплаты этих штрафов.

"Официальные лица из МИД Великобритании оказывают давление на дипмиссии для того, чтобы они оплачивали штрафы и задолженности", - приводит издание слова представителя британского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь в посольстве США в Лондоне считают, что плата за въезд является "налогом, которым дипмиссия в соответствии с международным законодательством не должна облагаться".

Однако руководство транспортной компании Лондона Transport for London предупредило, что если штрафы так и не будут выплачены, то дело будет передано в суд.

Плата за въезд в центр Лондона взимается с февраля 2003 года. Это мера была введена для того, чтобы уменьшить количество пробок в Лондоне и мотивировать местных жителей пользоваться общественным транспортом. Штраф за неуплату составляет до 195 фунтов стерлингов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, США, ДИПЛОМАТЫ, ШТРАФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]