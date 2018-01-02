Американские дипломаты задолжали Лондону более 300 тыс. фунтов стерлингов за 2017 год

Работающие в Лондоне дипломаты из США в течение 2017 года не оплатили штрафы за неуплату сбора за въезд в центр британской столицы на более чем 300 тыс. фунтов стерлингов, пишет газета "Индепендент".
По ее информации, в МИД Великобритании прошли специальные встречи с представителями дипмиссии, на которых обсуждалась проблема неуплаты этих штрафов.
"Официальные лица из МИД Великобритании оказывают давление на дипмиссии для того, чтобы они оплачивали штрафы и задолженности", - приводит издание слова представителя британского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь в посольстве США в Лондоне считают, что плата за въезд является "налогом, которым дипмиссия в соответствии с международным законодательством не должна облагаться".
Однако руководство транспортной компании Лондона Transport for London предупредило, что если штрафы так и не будут выплачены, то дело будет передано в суд.
Плата за въезд в центр Лондона взимается с февраля 2003 года. Это мера была введена для того, чтобы уменьшить количество пробок в Лондоне и мотивировать местных жителей пользоваться общественным транспортом. Штраф за неуплату составляет до 195 фунтов стерлингов.
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