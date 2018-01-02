Грузия в 2018г намерена увеличить импорт газа из Азербайджана на 12%

Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта, в 2018 году намерена увеличить объем его поставок в страну на 4,1% - до 2 млрд 689,4 млн кубометров.
Согласно утвержденному Минэкономразвития Грузии балансу природного газа страны на 2018 год, почти весь этот объем - 2 млрд 680 млн куб. м предусматривается получить из Азербайджана, что на 12,2% больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении министерства.
В рамках проекта "Шах-Дениз" Грузия планирует получить 813,9 млн куб. м газа, остальной объем (1 млрд 866,1 млн куб. м газа) поставят "дочки" азербайджанской SOCAR.
Собственная добыча природного газа в Грузии в этом году ожидается в объеме 9,4 млн кубометров - на 2,1% меньше, чем в 2017 году.
Впервые за многие годы в балансе не предусматриваются поставки природного газа из России, которые в 2017 году были запланированы в объеме 185 млн куб. м, что на 28,1% меньше, чем годом ранее.
Потребление в республике природного газа в 2018 году прогнозируется в объеме 2 млрд 659,4 млн куб. м (рост на 3,6%).
В частности, так называемый "социальный газ" составит 1 млрд 554,2 млн куб. м (рост на 2,2%). Из этого объема на выработку электроэнергии на теплоэлектростанциях страны планируется направить 510 млн куб. м (снижение на 16,4%), на газоснабжение населения - 1 млрд 44,2 млн куб. м (рост на 14,1%).
"Коммерческий газ", поставляемый предприятиям и организациям, предусматривается в объеме 1 млрд 105,2 млн куб. м (на 5,6% больше, чем в 2017 году).
Потери при транспортировке газа оцениваются в 30 млн куб. м против 18 млн куб. м в прошлом году (на 66,7% больше).
Как сообщалось, в начале 2017 года Грузия подписала договор с компанией "Газпром экспорт" о новых условиях транзита российского природного газа в Армению, предусматривающий переход на денежную оплату стоимости транзита, что вызвало недовольство грузинской оппозиции, считающей, что это противоречит национальным интересам страны и ее энергетической безопасности.
Согласно договору, в 2017 году "Газпром" оплачивал транзит газа по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - планировал оплачивать транспортировку газа только денежными расчетами, при этом "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году", то есть за $185.
Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.
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