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Регион 02.01.2018 16:24

Проезд по дорогам Грузии в Армению и Турцию восстановлен после снегопада

Движение на дорогах Грузии в направлении Армении и Турции, которые с вечера 1 января из-за интенсивного снегопада были закрыты для передвижения большегрузных автомобилей и автобусов, восстановлено для всех видов транспорта, сообщает во вторник департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"В результате очистительных работ на 90-112 км участке дороги международного значения Ахалцихе - Ниноцминда (граница с Арменией) и на 1-36 км участке дороги международного значения Ахалкалаки - Карцахи (граница с Турцией) движение автотранспорта свободно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации департамента, из-за сильного снегопада, бурана и ограниченной видимости на 94-110 км участке ведущей к грузино-армянской границе автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) и на дороге в направлении горного региона Сванетии с полудня вторника запрещено движение для всех видов транспорта.

Из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин сохраняется введенный с 1 января запрет на проезд автотранспорта по 16-километровому участку Гудаури - Коби автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с Россией. Также закрыто движение на 129-м километре автодороги Кутаиси - Алпана - Мамисонский перевал, близ границы с РФ, где накануне сошла большая снежная лавина.

По данным синоптиков, 2 января в большинстве районов Грузии пройдут дожди, а в горах будет снег. Ожидается, что в следующие два дня осадки прекратятся и возобновятся в ряде регионов страны во второй половине дня в пятницу, 5 января.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СНЕГ, ДОРОГИ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]