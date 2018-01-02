США пристально следят за ситуацией в Иране - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил в поддержку иранцев, вышедших на акции протеста.

"Народ Ирана, наконец, действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!" - написал Д.Трамп в своем микроблоге в "Твиттере".

Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.

Беспорядки, которые начались в ряде городов Ирана шесть дней назад, привели, по данным иранского телевидения, к гибели 20 человек.