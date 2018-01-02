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СНГ 02.01.2018 17:15

Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Додона

Конституционный суд Молдавии (КСМ) временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Такое решение КСМ принял во вторник по запросу группы депутатов от правящей коалиции.

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе И.Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЛАСТЬ, КРИЗИС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]