Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Додона

Конституционный суд Молдавии (КСМ) временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Такое решение КСМ принял во вторник по запросу группы депутатов от правящей коалиции.
Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе И.Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.
Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.
Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 150 раз - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 135 раз - Минобороны Азербайджана
Грузия в 2018г намерена увеличить импорт газа из Азербайджана на 12%
В Азербайджане вступили в силу новые требования по деятельности пунктов обмена валюты
Транзит нефти из Азербайджана через РФ в 2017г составил около 1,6 млн тонн
В Таджикистане повар приправил плов нитратом натрия, есть жертвы
МЧС Азербайджана отмечает ухудшение погодных условий для поиска экстремалов, пропавших в горах - штаб поисковых работ
В Баку в одной из квартир произошел взрыв в результате утечки газа, 3 человека госпитализированы - МВД
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»