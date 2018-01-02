Премьер Молдавии обвиняет Додона в попытке монополизировать отношения с Россией

Премьер-министр Молдавии Павел Филип считает, что отношения с Кишинева с Москвой ухудшились из-за попытки президента Игоря Додона монополизировать общение с Россией.

"В 2016 году удалось в значительной степени улучшить отношения с Российской Федерацией. Однако, после выборов президента в конце 2016 года общение Молдавии с Россией, восстановленное чуть ранее, было заблокировано, и отношения ухудшились. Мне кажется, что делается попытка (со стороны И.Додона - ИФ) монополизировать общение с Российской Федерацией, что не выгодно для нас (правительства Молдавии - ИФ)", - сказал П.Филип журналистам во вторник.

По его словам, были и другие проблемы между двумя странами.

"Мы так и не получили ответов на многие вопросы, которые мы задавали руководству Российской Федерации. Мы также направили ноту, в которой говорится, что официальные лица нашей страны не будут ездить в Россию, пока мы не получим ответ. Я не хочу сейчас говорить об этом слишком много, но вспомните о многих должностных лицах, начиная с депутатов и руководителей учреждений, которых запугивали, когда они прибывали в Российскую Федерацию. Мы хотим получить ответ и разъяснения на этот счет", - отметил П.Филип.

Премьер подчеркнул, что, "несмотря на то, что силы Республики Молдова и Российской Федерации не равны, двусторонние отношения должны основываться на взаимном уважении".

"Россия - большая страна, и, как я говорил, пусть у нее есть другие силы и другие инструменты, чем у Молдавии, но наша страна является независимым и суверенным государством. Вот почему двусторонние отношения должны основываться, на мой взгляд, так как это делает и Кишинев, на взаимном уважении", - сказал он.

"Мы хотим этого взаимного уважения. Каждый раз, когда Молдавия демонстрирует непреклонность и достоинство, проблемы в отношениях Российской Федерации почему-то растут. Мы хотим очень хороших отношений, исторически у нас дружественные отношения с Российской Федерацией", - подчеркнул П.Филип.

Он отметил, что посол Молдавии в Москве Андрей Негуца недавно был отозван "для того, чтобы лучше понять, что происходит".

"Мы проведем консультации, выслушаем его точку зрения, чтобы разработать план по улучшению этих отношений. Мы ни в коем случае не хотим эскалации конфликта с Российской Федерацией", - заявил П.Филип.

Он отметил, что правительству, которое было сформировано два года назад, удалось восстановить отношения с остальными партнерами по развитию.

"В начале 2016 года Молдавия была финансово заблокирована иностранными партнерами в результате кризиса в нашей стране. Никто из финансирующих даже не хотел слышать о Молдавии после безобразных вещей, которые здесь произошли. И вот, шаг за шагом, нам удалось вернуть доверие наших партнеров по развитию. Я говорю о международных финансовых структурах", - сказал П.Филип.

"Сегодня у Молдовы есть программа с Международным валютным фондом (МВФ), также одобрен оценочный отчет, и наша страна получила очередной транш в 22,2 млн долларов. Это меня очень радует", - подчеркнул он.

По его мнению, положительная оценка МВФ является свидетельством доверия Молдавии.

"Вот почему я сказал, что для меня намного важнее не то, что говорят политические оппоненты или критики от оппозиции. Важно, что говорят о нас финансовые учреждения, такие как МВФ или Всемирный банк. Поэтому я предлагаю тем, кто выступает только с критикой, прочитать пресс-релиз МВФ. Что касается ЕС, я рад, что нам удалось подписать Соглашение о макрофинансовой помощи. Кстати, мы уже выполнили первые десять условий, что означает, что мы имеем право получить первый транш макрофинансовой помощи. Надеюсь, это произойдет в первые три месяца 2018 года", - подчеркнул он.