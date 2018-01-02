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Регион 02.01.2018 19:04

В Тегеране призывают Трампа прекратить выступать с "вызывающими" заявлениями по Ирану, обратить внимание на ситуацию в США

Иранский МИД во вторник выступил с осуждением позиции президента США Дональда Трампа по ситуации в Иране, призвав его отказаться от неподобающих интервенционистских постов в "Твиттере".

По словам представителя внешнеполитического ведомства Исламской республики Бахрама Касеми, "для президента Трампа было бы лучше выбрать модель, принятую в персидской традиции - пристойную речь и пристойные действия для того, чтобы США заручились уважением в мире".

"Недавно он назвал иранцев "террористическим народом" и продолжает играть на национальных чувствах иранцев как в стране, так и во всем мире. Без сомнения, такой подход породит реакцию со стороны гордого народа Ирана по всему миру", - заявил Б.Касеми.

"Даже сейчас президент США использует вызывающие слова, обращаясь к народу Ирана - к народу с историей в несколько тысяч лет и богатой культурой, оказавшей влияние на мировую цивилизацию", - отметил он.

По словам Б.Касеми, Д.Трампу было бы лучше обратить внимание на внутренние проблемы в США - на ежедневные убийства, на миллионы бездомных и голодных в стране.

Ранее во вторник президент США написал в своем Твиттере: "Народ Ирана наконец действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!".

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Тэги: ИРАН, ТРАМП, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]