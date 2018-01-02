Иранский МИД во вторник выступил с осуждением позиции президента США Дональда Трампа по ситуации в Иране, призвав его отказаться от неподобающих интервенционистских постов в "Твиттере".

По словам представителя внешнеполитического ведомства Исламской республики Бахрама Касеми, "для президента Трампа было бы лучше выбрать модель, принятую в персидской традиции - пристойную речь и пристойные действия для того, чтобы США заручились уважением в мире".

"Недавно он назвал иранцев "террористическим народом" и продолжает играть на национальных чувствах иранцев как в стране, так и во всем мире. Без сомнения, такой подход породит реакцию со стороны гордого народа Ирана по всему миру", - заявил Б.Касеми.

"Даже сейчас президент США использует вызывающие слова, обращаясь к народу Ирана - к народу с историей в несколько тысяч лет и богатой культурой, оказавшей влияние на мировую цивилизацию", - отметил он.

По словам Б.Касеми, Д.Трампу было бы лучше обратить внимание на внутренние проблемы в США - на ежедневные убийства, на миллионы бездомных и голодных в стране.

Ранее во вторник президент США написал в своем Твиттере: "Народ Ирана наконец действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!".