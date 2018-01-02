Санкции начинают воздействовать на Северную Корею - президент США

Давление на Северную Корею возымело действие, считает президент США Дональд Трамп.

"Санкции и другие "меры давления" начинают оказывать воздействие на Северную Корею. Солдаты (Корейской народной армии - ИФ) бегут в Южную Корею. "Человек-ракета" (так Д.Трамп называет лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ) впервые хочет говорить с Южной Кореей. Может быть, это хорошая новость, может быть, нет - мы увидим!" - написал американский президент США в своем микроблоге в "Твиттере".

В новогоднем обращении к народу КНДР лидер страны Ким Чен Ын отметил, что северокорейские спортсмены могли бы принять участие в зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхане 9-25 февраля. Южнокорейская сторона предложила обсудить эту тему на переговорах высокого уровня, которые могут пройти 9 января.