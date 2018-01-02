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Дальнее зарубежье 02.01.2018 20:53

Грибаускайте купила за 75,5 тыс. евро участок на окраине Вильнюса, где собирается жить после ухода с поста президента

Президент Литвы Даля Грибаускайте приобрела земельный участок на окраине Вильнюса, за который заплатила 75,5 тыс. евро, сообщил во вторник портал delfi.lt.

Глава республики пополнила декларацию частных интересов в конце декабря. Д.Грибаускайте отметила, что завершила сделку приобретения земельного участка, при этом размеры участка не указываются.

"Решение президента остается неизменным - после завершения срока президентских полномочий она покинет резиденцию в Турнишкес. Президент приобрела участок в рамках проекта Bajoru parkas - сделка декларируется в установленном законом порядке", - сообщила delfi.lt пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

Д.Грибаускайте занимает должность президента Литовской республики с 12 июля 2009 года. Президент избирается гражданами республики всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Д.Грибаускайте была переизбрана на этот пост в 2014 году.

Следующие президентские выборы в Литве состоятся в мае 2019 года, они пройдут в один год с выборами местных муниципалитетов и представителей от республики в Европарламент.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ЗЕМЛЯ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]