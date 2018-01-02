Грибаускайте купила за 75,5 тыс. евро участок на окраине Вильнюса, где собирается жить после ухода с поста президента

Президент Литвы Даля Грибаускайте приобрела земельный участок на окраине Вильнюса, за который заплатила 75,5 тыс. евро, сообщил во вторник портал delfi.lt.
Глава республики пополнила декларацию частных интересов в конце декабря. Д.Грибаускайте отметила, что завершила сделку приобретения земельного участка, при этом размеры участка не указываются.
"Решение президента остается неизменным - после завершения срока президентских полномочий она покинет резиденцию в Турнишкес. Президент приобрела участок в рамках проекта Bajoru parkas - сделка декларируется в установленном законом порядке", - сообщила delfi.lt пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.
Д.Грибаускайте занимает должность президента Литовской республики с 12 июля 2009 года. Президент избирается гражданами республики всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Д.Грибаускайте была переизбрана на этот пост в 2014 году.
Следующие президентские выборы в Литве состоятся в мае 2019 года, они пройдут в один год с выборами местных муниципалитетов и представителей от республики в Европарламент.
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