МЧС Азербайджана отмечает ухудшение погодных условий для поиска экстремалов, пропавших в горах - штаб поисковых работ

МЧС Азербайджана продолжает поиски трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики, отмечается в сообщении Штаба поисковых работ.

«В связи с ухудшением погодных условий (снегопадом, сильным ветром) поисково-спасательные работы ограничены", - отмечает Штаб.

МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам. Кроме этого, в зависимости от погодных условий в поисково-спасательных работах используется вертолет.

Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря.

Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.

А.Азизов