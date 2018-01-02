МЧС Азербайджана отмечает ухудшение погодных условий для поиска экстремалов, пропавших в горах - штаб поисковых работ

МЧС Азербайджана продолжает поиски трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики, отмечается в сообщении Штаба поисковых работ.
«В связи с ухудшением погодных условий (снегопадом, сильным ветром) поисково-спасательные работы ограничены", - отмечает Штаб.
МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам. Кроме этого, в зависимости от погодных условий в поисково-спасательных работах используется вертолет.
Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря.
Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.
А.Азизов
Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 150 раз - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 135 раз - Минобороны Азербайджана
Грузия в 2018г намерена увеличить импорт газа из Азербайджана на 12%
В Азербайджане вступили в силу новые требования по деятельности пунктов обмена валюты
Транзит нефти из Азербайджана через РФ в 2017г составил около 1,6 млн тонн
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Порошенко ждет от американцев поставок летального оружия
Грибаускайте купила за 75,5 тыс. евро участок на окраине Вильнюса, где собирается жить после ухода с поста президента
Иранские реформисты осуждают акты насилия, считают, что за беспорядками стоят агенты США
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»