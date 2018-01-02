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Карабахский конфликт 02.01.2018 19:34

Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ

Баку положительно оценивает планы Рима по включению урегулирования нагорно-карабахского конфликта в приоритеты в период председательства Италии в ОБСЕ, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы положительно оцениваем внесение Италией урегулирование нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы в приоритеты в период председательства в ОБСЕ», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

По его словам, Азербайджан рассчитывает, что Италия, как председатель ОБСЕ, «будет занимать последовательную позицию в требованиях выполнения резолюций Совбеза ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту».

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в своей статье, опубликованной во вторник на сайте ОБСЕ, отметил, что Рим в период своего председательства в ОБСЕ, усилит деятельность по урегулированию замороженных конфликтов.

В частности, он подчеркнул, что будут продолжены усилия в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Италия будет укреплять деятельность ОБСЕ посредством существующих форматов урегулирования долгосрочных конфликтов. Мы также будем продолжать работать вместе с тремя странами-сопредседателями в рамках МГ ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметил он.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, ОБСЕ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]