Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ

Баку положительно оценивает планы Рима по включению урегулирования нагорно-карабахского конфликта в приоритеты в период председательства Италии в ОБСЕ, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы положительно оцениваем внесение Италией урегулирование нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы в приоритеты в период председательства в ОБСЕ», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

По его словам, Азербайджан рассчитывает, что Италия, как председатель ОБСЕ, «будет занимать последовательную позицию в требованиях выполнения резолюций Совбеза ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту».

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в своей статье, опубликованной во вторник на сайте ОБСЕ, отметил, что Рим в период своего председательства в ОБСЕ, усилит деятельность по урегулированию замороженных конфликтов.

В частности, он подчеркнул, что будут продолжены усилия в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Италия будет укреплять деятельность ОБСЕ посредством существующих форматов урегулирования долгосрочных конфликтов. Мы также будем продолжать работать вместе с тремя странами-сопредседателями в рамках МГ ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметил он.

А.Азизов