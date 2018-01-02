Иранские реформисты осуждают акты насилия, считают, что за беспорядками стоят агенты США

Представители реформистских движений Ирана выступили с осуждением насилия и обвинили США в подстрекательстве к беспорядкам.

"Без сомнения народ Ирана сталкивается с трудностями в повседневной жизни, но события последних дней показали, что оппортунисты и возмутители спокойствия используют выступления для того, чтобы создать проблемы", - говорится в заявлении, выпущенном во вторник Ассоциацией религиозных воителей, которой руководит реформист, бывший президент Исламской республики Мохамад Хатами.

"Враги Ирана под руководством США и их агентов вдохновляют возмутителей спокойствия на насильственные действия", - отмечается в заявлении.

Ранее иранское телевидение сообщило, что с начала беспорядков, которые возникли шесть дней назад из-за недовольства населения ростом цен, в ряде городов Ирана, погибли не менее 20 человек.