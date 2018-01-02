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Регион 02.01.2018 19:41

Из-за взрывов новогодней пиротехники в Грузии госпитализированы десятки человек, половина из них - дети

Из-за травм, полученных в результате неосторожного использования пиротехники, в новогодние дни в медицинские учреждения Тбилиси поступили 44 человека, половина из госпитализированных - дети и подростки, сообщает во вторник Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По информации пресс-службы срочной медицинской помощи грузинской столицы, у пострадавших в основном зафиксированы повреждения верхних конечностей и ожоги лица и рук. Среди них оказались и те, кому из-за взрывов пиротехники и петард оторвало пальцы и потребовались операции на кистях рук. Троим из пострадавших пришлось ампутировать пальцы.

С аналогичными травмами в больницы городов Кутаиси и Батуми обратились 14 и 12 человек соответственно, в большинстве своем также дети и подростки, пострадавшие от неправильного использования пиротехники. Некоторым из них также потребовались срочные операции, сообщают грузинские телеканалы.

Между тем, еще перед новогодними праздниками Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обратилось к населению с просьбой быть повнимательнее с пиротехникой. В ведомстве рекомендовали перед запуском петард тщательно ознакомиться с инструкцией и не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПИРОТЕХНИКА, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]