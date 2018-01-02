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Происшествия 02.01.2018 20:10

В Таджикистане повар приправил плов нитратом натрия, есть жертвы

В Худжанде, административном центре Согдийской области на севере Таджикистана после употребления новогоднего плова скончались четверо жителей, в том числе 67-летний повар.

Еще шестеро человек, среди которых пожилая женщина и ее малолетний внук, с тяжелыми отравлениями находятся в больнице, сообщают местные СМИ.

"Судебно-медицинская экспертиза показала, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия. На месте трагедии найдена небольшая коробка с остатками этого вещества. Смертельная доза натриевой селитры обнаружена и в организме умерших", - сообщает таджикская служба "Радио Свободы" со ссылкой на источник в прокуратуре города Худжанд.

Возбуждено уголовное дело по ст. 108 УК РТ "Причинение смерти по неосторожности", ведется следствие.

Нитра?т на?трия - натриевая соль азотной кислоты с формулой NaNO3. Применяется как удобрение; в пищевой, стекольной, металлообрабатывающей промышленности; для получения взрывчатых веществ, ракетного топлива и пиротехнических смесей.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПЛОВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]