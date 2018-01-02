Порошенко ждет от американцев поставок летального оружия

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в 2018 году получение Киевом вооружений из США.

"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Президент считает, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

8 декабря 2017 года приветствуя принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год, П.Порошенко отмечал: "На армию предусмотрено 86 млрд грн, что почти на 25% больше, чем в текущем году. Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году".

23 декабря П.Порошенко заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонной беседе подтвердил намерение США предоставить Украине летальное оборонительное оружие.

"Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке.