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СНГ 02.01.2018 21:22

Порошенко ждет от американцев поставок летального оружия

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в 2018 году получение Киевом вооружений из США.

"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Президент считает, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

8 декабря 2017 года приветствуя принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год, П.Порошенко отмечал: "На армию предусмотрено 86 млрд грн, что почти на 25% больше, чем в текущем году. Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году".

23 декабря П.Порошенко заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонной беседе подтвердил намерение США предоставить Украине летальное оборонительное оружие.

"Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

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Тэги: США, ОРУЖИЕ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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