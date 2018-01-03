Вопрос о санкциях ЕС против России вышел на высший политический уровень Евросоюза - Чижов

Дискуссия о санкциях Евросоюза в отношении России на саммите ЕС 14 декабря 2017 года проходила без предварительной проработки решения в рабочих органах союза, сообщил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Какой из этого можно сделать вывод? Такой, что решение о продлении санкций настолько неоднозначно, что его можно принять только на высшем уровне. То есть на этот раз процесс формализации решения шел как бы сверху вниз", - сказал российский дипломат, указав на то, что "данному решению предшествовала острая дискуссия".

"Вопрос о санкциях сейчас вышел на высший политический уровень (ЕС), - продолжил В.Чижов. - Как мы можем судить, наблюдая со стороны, если раньше руководители Германии и Франции как стран-участниц "нормандского формата" задавали тон дискуссии, докладывая о прогрессе, точнее - об отсутствии прогресса в имплементации Минских соглашений, все кивали, и вопрос считался решенным, то теперь этого нет. А это уже сдвиг. Понятно, что этот сдвиг недостаточный для того, чтобы политика ЕС повернулась, но в политике редко что делается моментально".

Глава российской дипломатической миссии при ЕС напомнил генезис санкционной политики Евросоюза в отношении России.

"Первые санкции появились на свет в марте 2014 года. И их мотивировкой была необходимость перевести урегулирование на востоке Украины в политическое русло. То есть прекратить военные действия и заняться политическим урегулированием проблемы Донбасса", - отметил В.Чижов.

По его словам, в представлении партнеров из Евросоюза, "это означало посадить всех, включая Россию, за стол переговоров".

"Хорошо. Настал февраль 2015 года. Россия в лице своего президента приняла участие в этих переговорах в Минске, и после 17-часового бдения на свет появился текст Минских соглашений. По логике вещей, в этот день Евросоюз должен был бы приветствовать их подписание и санкции отменить", - считает российский дипломат.

"Однако произошло иначе: Евросоюз задним числом изменил мотивировку. Оказывается, нужно было не то, чтобы стороны сели за стол переговоров и достигли соглашения, а нужна полная имплементация этих соглашений. И где гарантия, что, когда они будут полностью выполнены, не найдут еще что-то другое?", - задал вопрос постпред РФ.

По его мнению, к такому заключению косвенно приводит следующее наблюдение.

"В Евросоюзе есть процедура судебного обжалования решений. Не секрет, что некоторые российские фигуранты санкций - как физические, так и юридические лица - предпринимали такие попытки. Впрочем, не только россияне, но и представители других стран, против которых вводились санкции, тоже пытались апеллировать, оспаривать эти решения. Но практически, за редким исключением, ни у кого ничего не получилось", - сказал В.Чижов.

Он объяснил это тем, что в ЕС "задним числом меняли мотивировку уже принятого решения".

"Они формально выпускали новое решение, заменяющее старое, но подтверждающее на скорректированных основаниях действительность тех мер, которые были введены. Вот такое правосудие в Евросоюзе, такая демократия", - констатировал российский постпред.

При этом сам он счел важным высказаться в пользу Минских соглашений. "Они, конечно, не идеальны и сами по себе не содержат формулу конечного решения. Но ведь никто ничего лучше не придумал. И неслучайно все, кого ни спросишь, в том числе партнеры из Евросоюза, подтверждают, что Минские соглашения - это единственная основа процесса политического урегулирования", - отметил дипломат.

По его словам, если бы Евросоюз объективно относился к этой ситуации, то, "наверное, на каком-то этапе (думаю, что достаточно давно) он должен был бы задаться вопросом, почему Киев саботирует выполнение Минских соглашений и какие санкции надо ввести против него, чтобы он, наконец, занялся выполнением своих обязательств, под которыми стоит подпись Петра Алексеевича Порошенко".

"А ведь сегодня, - добавил В.Чижов, - мы слышим откровенные признания некоторых украинских официальных лиц, что вообще Минские соглашения были для отвода глаз и что они не собираются их выполнять".

"Кстати, в западной прессе появляются публикации о том, что обстановка на Украине отнюдь не оправдывает надежд Брюсселя, но в эту страну уже столько вложено, что отступление теперь означало бы признание ошибочности своей политической линии (и, соответственно, правоты Москвы), и поэтому, дескать, может обернуться непредсказуемыми последствиями", - заключил российский дипломат.