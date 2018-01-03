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Макроэкономика 03.01.2018 10:35

Инфляция в Казахстане в 2017 г. составила 7,1%

В 2017 году инфляция в Казахстане составила 7,1%, сообщил статкомитет министерства национальной экономики.

В декабре 2017 года инфляция составила 0,7%.

Цены на продовольственные товары за 12 месяцев увеличились на 6,5%, непродовольственные - на 8,9%, услуги подорожали на 5,9%.

Инфляция в Казахстане в 2016 году составила 8,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНФЛЯЦИЯ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]