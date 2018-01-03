Инфляция в Казахстане в 2017 г. составила 7,1%

В 2017 году инфляция в Казахстане составила 7,1%, сообщил статкомитет министерства национальной экономики.
В декабре 2017 года инфляция составила 0,7%.
Цены на продовольственные товары за 12 месяцев увеличились на 6,5%, непродовольственные - на 8,9%, услуги подорожали на 5,9%.
Инфляция в Казахстане в 2016 году составила 8,5%.
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