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ТЭК 03.01.2018 10:44

Нефть в среду стабильна после снижения днем ранее, Brent - $66,56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в среду после снижения днем ранее.

Тем не менее, котировки остаются вблизи двухлетних максимумов, отмечает MarketWatch.

Опасения относительно перебоев с поставками в Северном море и Ливии несколько ослабели. Тем не менее, продолжающиеся седьмой день акции протеста в Иране оказывают поддержку нефтяному рынку.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:56 МСК подешевели на $0,01 (0,02%) - до $66,56 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $0,3 (0,45%) и составляла $66,57 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль утром в среду выросли на $0,02 (0,03%) - до $60,39 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на $0,05 (0,08%) и составляла $60,37 за баррель.

Последний рабочий день 2017 года WTI завершила на отметке $60,42 за баррель, что является самым высоким уровнем с июня 2015 года. За прошлый год этот сорт нефти подорожал на 12,5%.

Brent увеличилась в цене в 2017 году на 18%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]