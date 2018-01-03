Нефть в среду стабильна после снижения днем ранее, Brent - $66,56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в среду после снижения днем ранее.
Тем не менее, котировки остаются вблизи двухлетних максимумов, отмечает MarketWatch.
Опасения относительно перебоев с поставками в Северном море и Ливии несколько ослабели. Тем не менее, продолжающиеся седьмой день акции протеста в Иране оказывают поддержку нефтяному рынку.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:56 МСК подешевели на $0,01 (0,02%) - до $66,56 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $0,3 (0,45%) и составляла $66,57 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль утром в среду выросли на $0,02 (0,03%) - до $60,39 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на $0,05 (0,08%) и составляла $60,37 за баррель.
Последний рабочий день 2017 года WTI завершила на отметке $60,42 за баррель, что является самым высоким уровнем с июня 2015 года. За прошлый год этот сорт нефти подорожал на 12,5%.
Brent увеличилась в цене в 2017 году на 18%.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 130 раз - Минобороны Азербайджана
Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 150 раз - Минобороны Азербайджана
МЧС Азербайджана продолжает беспрерывные поиски экстремалов, пропавших в горах, не смотря на ухудшение погодных условий
Почти 50 человек погибли в Перу в результате падения автобуса в пропасть со стометровой высоты
В Таджикистане повар приправил плов нитратом натрия, есть жертвы
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, причина - техническая неисправность - Минобороны РФ
Кризис в Каталонии обошелся в 1 млрд евро - министр экономики Испании
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»