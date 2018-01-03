КНДР продолжит свою ракетно-ядерную программу, при этом афишировать ее результаты не станет - доклад экспертов

По прогнозам Российского совета по международным делам (РСМД), Северная Корея в 2018 году может добиться новых результатов в развитии своей ракетно-ядерной программы, но при этом Пхеньян воздержится от демонстрации этих результатов, чтобы избежать нового давления.

"Режим санкций СБ ООН вряд ли заставит руководство КНДР пойти на значительные уступки. Серьезных военно-политических препятствий для прекращения Пхеньяном своей ракетной и ядерной программ не существует. В этой области Северной Корее, скорее всего, удастся добиться новых результатов", - говорится в прогнозных оценках доклада РСМД "Внешняя политика России: взгляд в 2018 года", подготовленного в конце прошлого года.

По оценкам экспертов РСМД, вероятней всего следует ожидать, что северокорейский режим не станет афишировать свои достижения, а определенная пауза в проведении крупных испытаний будет представляться со стороны КНДР как уступка.

"КНДР вполне может до определенного момента не демонстрировать успехи, избегая поводов для нового давления. Временный отказ от резонансных испытательных запусков над территорией других стран Пхеньян попытается подать как уступку со своей стороны, но сама ракетно-ядерная программа будет продолжена", - отмечается в докладе РСМД.

При этом авторы доклада считают, что Пхеньян вряд ли первым развяжет конфликт с Южной Кореей, США или Японией, понимая, что в таком случае "потеряет поддержку КНР, без которой длительное противостояние в одиночку невозможно".

Эксперты РСМД считают вероятным, что Москва и Пекин убедят Северную Корею "хотя бы временно отказаться от испытательной деятельности в обмен на частичное сокращение военной активности США, Южной Кореи и Японии".

"При этом Вашингтон и союзники не пойдут на значительное сокращение планов учений и прочих мероприятий оборонного плана", - отмечается в докладе.

В целом, по мнению экспертов, возможные, но маловероятные уступки со всех сторон будут носить символический характер. "Планы по размещению американских систем противодействия ракетам средней дальности в Южной Корее, в лучшем случае, будут отсрочены, но не отменены. Япония продолжит развитие собственных систем ПРО и ПВО. Обмены жесткими заявлениями и демонстрация силы будет, возможно, в любой момент", - считают авторы исследования.