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Происшествия 03.01.2018 12:35

Почти 50 человек погибли в Перу в результате падения автобуса в пропасть со стометровой высоты

Столкновение автобуса и второго транспортного средства в Перу, в результате которого автобус рухнул в пропасть, привело к гибели 48 человек, передают в среду западные СМИ.

По данным изданий, трагедия произошла в городе Уачо (регион Лима) на участке дороги, который известен как "Поворот дьявола".

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, после чего водитель не справился с управлением. В результате столкновения автобус упал в пропасть со стометровой высоты.

В момент происшествия в нем находились в общей сложности 57 человек.

На месте происшествия работают спасательные службы.

Как сообщалось, дорога, на которой произошла трагедия, считается одной из самых опасных в стране.

Президент Перу Педро Пабло Кучински выразил соболезнования семьям жертв катастрофы. Министр транспорта страны Дино Эскудеро заявил, что начато расследование аварии, но, похоже, что автобус столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего водитель не справился с управлением, и автобус полетел в пропасть, сообщала Би-би-си.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЕРУ, АВТОБУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]