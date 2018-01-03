Москва против экономической блокады КНДР - МИД РФ

В России считают жизненно важным сохранение экономических связей с КНДР, намерены ограждать Пхеньян от удушающих санкций, заявил в интервью "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Наша задача - оградить наше экономическое взаимодействие от неприемлемых для нас требований, прежде всего, от тех, которые направлены на "удушение" КНДР. Для нас такая риторика недопустима, мы против экономической блокады, которую Вашингтон предлагает установить в отношении этой страны", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

"Мы против того, чтобы пострадали наши экономические интересы, и, что немаловажно - мы против того, чтобы санкции сказывались на жизни простых людей в КНДР", - добавил О.Бурмистров.

Он напомнил, что такую позицию российская сторона отстаивала в Совете Безопасности при работе над предыдущими резолюциями, и этого удалось добиться и при рассмотрении последней.

"В этом документе наши "красные линии" в отношении двустороннего сотрудничества были соблюдены. В частности, у нас остается возможность продолжать работу по крупнейшему экономическому проекту - поставкам угля по маршруту Хасан-Раджин. Также сохраняется авиасообщение - выполнение национальным авиаперевозчиком Air Koryo рейсов по маршруту Пхеньян-Владивосток", - отметил О.Бурмистров.

"И, более того, существует изъятие в отношении обеспечения этого сообщения, в том числе для поставок запчастей для авиатехники (как известно, на этом маршруте работают воздушные суда, в том числе российского, советского производства)", - добавил он.

О.Бурмистров подчеркнул, что обеспечение функционирования безопасности этого воздушного маршрута в интересах не только России и КНДР, но и всего международного сообщества, так как "это один из последних воздушных мостов, которые связывают эту страну с внешним миром".