Москва против экономической блокады КНДР - МИД РФ

В России считают жизненно важным сохранение экономических связей с КНДР, намерены ограждать Пхеньян от удушающих санкций, заявил в интервью "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
"Наша задача - оградить наше экономическое взаимодействие от неприемлемых для нас требований, прежде всего, от тех, которые направлены на "удушение" КНДР. Для нас такая риторика недопустима, мы против экономической блокады, которую Вашингтон предлагает установить в отношении этой страны", - заявил высокопоставленный российский дипломат.
"Мы против того, чтобы пострадали наши экономические интересы, и, что немаловажно - мы против того, чтобы санкции сказывались на жизни простых людей в КНДР", - добавил О.Бурмистров.
Он напомнил, что такую позицию российская сторона отстаивала в Совете Безопасности при работе над предыдущими резолюциями, и этого удалось добиться и при рассмотрении последней.
"В этом документе наши "красные линии" в отношении двустороннего сотрудничества были соблюдены. В частности, у нас остается возможность продолжать работу по крупнейшему экономическому проекту - поставкам угля по маршруту Хасан-Раджин. Также сохраняется авиасообщение - выполнение национальным авиаперевозчиком Air Koryo рейсов по маршруту Пхеньян-Владивосток", - отметил О.Бурмистров.
"И, более того, существует изъятие в отношении обеспечения этого сообщения, в том числе для поставок запчастей для авиатехники (как известно, на этом маршруте работают воздушные суда, в том числе российского, советского производства)", - добавил он.
О.Бурмистров подчеркнул, что обеспечение функционирования безопасности этого воздушного маршрута в интересах не только России и КНДР, но и всего международного сообщества, так как "это один из последних воздушных мостов, которые связывают эту страну с внешним миром".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 130 раз - Минобороны Азербайджана
Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 150 раз - Минобороны Азербайджана
Газпром в 2017 г экспортировал в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа после 179,3 млрд куб. м в 2016
Petrobras заплатит $2,95 млрд за урегулирование группового иска в США
Нефть в среду стабильна после снижения днем ранее, Brent - $66,56 за баррель
Прошедший год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации - предварительные данные ASN
В Подмосковье пантера загрызла мужчину, который хотел покормить животных в вольере
МЧС Азербайджана продолжает беспрерывные поиски экстремалов, пропавших в горах, не смотря на ухудшение погодных условий
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»