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Дальнее зарубежье 03.01.2018 15:20

Пассажир новогоднего рейса Ryanair пытался покинуть самолет через аварийный выход

Пассажир рейса Ryanair из Лондона в Малагу был арестован испанской полицией после попытки покинуть самолет через аварийный выход.

Как пишет The Guardian, самолет Ryanair 1 января вылетел из лондонского аэропорта Станстед с существенным опозданием, и в Малаге, куда он прибыл после 23:00 по местному времени, пассажиры были вынуждены ожидать высадки еще около получаса.

Один из них, 57-летний гражданин Польши по имени Виктор, по сообщениям местных СМИ, устал ждать и выбрался на крыло с ручной кладью через аварийный люк. Он не смог спуститься на землю и сидел на крыле до тех пор, пока бортпроводники и наземный персонал аэропорта не убедили его вернуться в самолет.

"Полицейские в аэропорту Малаги немедленно арестовали пассажира, и, поскольку произошло нарушение испанских правил и норм безопасности, дело рассматривают испанские власти", - заявили в пресс-службе Ryanair.

По словам других пассажиров, нарушитель - астматик, который в течение полета несколько раз использовал ингалятор, и, когда после посадки у него начался еще один приступ, просил выпустить его из самолета. Однако служба безопасности и бортпроводники к нему не прислушались, поэтому он был вынужден решить вопрос самостоятельно, пишет The Sun.

Из-за инцидента высадка была отложена еще на 40 минут.

Рост числа пассажиров Ryanair, крупнейшего дискаунтера Европы, замедлился в 2017 году до минимума с 2014 года - 10%, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании. В общей сложности в прошлом году Ryanair перевез 129 млн человек. При этом в декабре показатель вырос всего на 3%.

Ryanair отменила более 20 тыс. рейсов с конца сентября 2017 года до начала лета 2018 года из-за проблем со штатным расписанием.

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Тэги: ИСПАНИЯ, RYANAIR, ПАССАЖИР, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]