Акции против насилия проходят в Иране - ТВ

По данным телеканала, манифестации проходят в таких иранских городах, как Илам и Ахваз.

Между тем президент Ирана Хасан Рухани заявил, что некоторые группы людей, занимающиеся подстрекательством, "могут использовать протесты в своих интересах" и против интересов Ирана.

В свою очередь, глава иранского МИД Джавад Зариф подчеркнул, что иранские граждане имеют право на проведение манифестаций, отмечает "Пресс-ТВ".

Ранее иранское телевидение сообщило, что с начала беспорядков, которые возникли семь дней назад из-за недовольства населения ростом цен, в ряде городов Ирана, погибли не менее 20 человек.