Акции против насилия проходят в Иране - ТВ

По данным телеканала, манифестации проходят в таких иранских городах, как Илам и Ахваз.
Между тем президент Ирана Хасан Рухани заявил, что некоторые группы людей, занимающиеся подстрекательством, "могут использовать протесты в своих интересах" и против интересов Ирана.
В свою очередь, глава иранского МИД Джавад Зариф подчеркнул, что иранские граждане имеют право на проведение манифестаций, отмечает "Пресс-ТВ".
Ранее иранское телевидение сообщило, что с начала беспорядков, которые возникли семь дней назад из-за недовольства населения ростом цен, в ряде городов Ирана, погибли не менее 20 человек.
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