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Регион 03.01.2018 12:48

Акции против насилия проходят в Иране - ТВ

По данным телеканала, манифестации проходят в таких иранских городах, как Илам и Ахваз.

Между тем президент Ирана Хасан Рухани заявил, что некоторые группы людей, занимающиеся подстрекательством, "могут использовать протесты в своих интересах" и против интересов Ирана.

В свою очередь, глава иранского МИД Джавад Зариф подчеркнул, что иранские граждане имеют право на проведение манифестаций, отмечает "Пресс-ТВ".

Ранее иранское телевидение сообщило, что с начала беспорядков, которые возникли семь дней назад из-за недовольства населения ростом цен, в ряде городов Ирана, погибли не менее 20 человек.

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТЫ, НАСИЛИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]